13 октября «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы примет кипрскую «Омонию». Игра на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнется в 22.00 по московскому времени, прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у гостей практически нет шансов на успех: поставить на победу «Омонии» можно с огромным коэффициентом 35.0, что составляет лишь 2% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» предложен с котировкой 1.09 (90%), ничья идет за 12.5 (8%).

Верите, что киприоты зацепят хотя бы ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 12 500 рублей.

Дома «Омония» навязала борьбу гранду — проиграла с минимальной разницей 2:3. При этом команда за три тура не набрала ни одного очка. Поставить на то, что в предстоящей игре киприоты впервые на групповом этапе не проиграют, можно с котировкой 8.40.

Три наиболее ожидаемых аналитиками исхода матча отражают огромное преимущество «Манчестера»:

• победа хозяев 4:0 идет за 4.40;

• 3:0 — за 5.70;

• успех 2:0 — за 6.30.

Рынок на голы от обеих команд доступен за 2.60, «обе забьют — нет» идет за 1.50. При этом неделю назад «Омония» вколотила в ворота фаворита сразу два мяча. Правда, в двух остальных играх группового этапа киприоты выжали лишь один забитый мяч.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.33, ТМ 2.5 — в 3.50. «Омония» много пропускает: за три тура группового этапа получила в свои ворота уже восемь мячей и лишь однажды пропустила меньше трех. «МЮ» играет результативно: в четырех последних играх во всех турнирах забил 10 мячей.

Также на матч предложен выбор интересных комбинированных ставок. Например, поставить на победу «красных дьяволов» и тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.90.