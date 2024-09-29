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Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: лондонцы не уступили «дьяволам» в трех матчах подряд

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 29 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Фото Getty Images
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28 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в шестом туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
29 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

Аналитики букмекеров склоняются к победе хозяев: на «красных дьяволов» предложили котировку 2.32, это около 39% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили в 2.85 (35%). Ничью — в 3.85 (26%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.61, ТМ 3 — за 2.23. Обмен голами дали с коэффициентом 1.38, обратная опция доступна за 2.85.

Выигрыш «МЮ» с форой (0) идет за 1.71. Этот же рынок на «шпор» ждет вас за 2.09.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Парни Энджа Постекоглу допустили всего две осечки на старте — уступили «Ньюкаслу» (1:2) и «Арсеналу» (0:1). Также «Тоттенхэм» замыкает пятерку самых результативных клубов АПЛ с девятью голами. В минувшем сезоне лондонцы увезли с «Олд Траффорд» ничью (2:2) и продлили отрезок без поражений против «дьяволов» до трех встреч. Команда Эрика тен Хага по-прежнему не блещет стабильностью и в прошлом туре не справилась с «Кристал Пэлас» (0:0). Так что «шпоры» имеют все шансы продлить серию.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.84.

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Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур

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