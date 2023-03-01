0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Кубка Англии 1 марта 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

1 марта «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч после победы в Кубке английской лиги. Соперником команды Эрика тен Хага по 1/8 Кубка Англии станет «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.45 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются. Главный арбитр — Майкл Солсбери.

Англия. Кубок. 1/8 финала
01 мар, 22:45. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

Букмекерская компания OLIMPBET считает «МЮ» безусловным фаворитом встречи. На победу манкунианцев в основное время выставлен коэффициент 1.57, вероятность подобного исхода — примерно 63%. Ничья оценена в 4.21 (24%), успех «Вест Хэма» идет за 6.01 (13%).

Хотите выиграть более 5000 рублей? Поставьте на победу гостей 1000 рублей и дождитесь нужного результата.

«Вест Хэм» успешен в кубковых матчах против «Юнайтед»: выбил манкунианцев из Кубка лиги в 2021-м (1:0), а в Кубке Англии в том же году дотянул до дополнительного времени (0:1). На то, что «молотобойцы» не проиграют по итогам 90 минут и на этот раз, котировка — 2.47.

В семи из десяти последних играх с участием «МЮ» во всех турнирах проходил «верх» по голам. ТБ 2.5 оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.01.

Также манкунианцы уже на протяжении 11 матчей забивают не менее двух мячей за 90 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ1 (1.5) за 1.68.

Выход «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии предложено взять за 1.28, проход «Вест Хэма» — за 3.73.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Александр Бублик: казахстанцу не хватит терпения, чтобы взломать оборону соперника

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«МЮ» безумно хорош на старте второй половины сезона: команда тен Хага выиграла Кубок лиги (первый титул с 2017-го), дошла до 1/8 Кубка Англии, выбила «Барселону» в плей-офф Лиги Европы и подобралась на расстояние броска к «Сити» в АПЛ. В десяти последних встречах манкунианцы одержали восемь побед и дважды сыграли вничью, а разница мячей шикарная — 23:7. Плюс в отличной форме находится Маркус Рэшфорд — в десяти предыдущих играх он отличился восемь раз.

«Вест Хэм» выступает значительно слабее: проиграл 13 из 24 матчей в АПЛ и идет лишь 16-м в таблице — в двух баллах от зоны вылета. В последние недели команда Дэвида Мойеса выглядит не так уж безнадежно (одно поражение в шести играх), но против набравшего ход и безошибочно действующего «МЮ» «молоткам» ловить нечего.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1) за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рейнджерс» избавились от Кравцова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — «Динамо» Минск: где смотреть матч плей-офф КХЛ 1 марта 2023 года онлайн в прямом эфире