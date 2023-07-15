Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Маркета Вондроушова — Онс Жабер: прогноз на матч Уимблдона 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Маркета Вондроушова — Онс Жабер 15 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Маркета Вондроушова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

15 июля состоится финал Уимблдона в женском одиночном разряде. На Центральном корте сойдутся 42-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова и идущая шестой в рейтинге Онс Жабер из Туниса. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Легально в России турнир не показывают. В личных встречах между спортсменками ничья — 2:2.

Марк Цукерберг. Маск вызвал Цукерберга на бой и поплатится за это? Его шансы на победу сомнительны

Букмекерская компания Olimpbet уверена в легкой победе Жабер, коэффициент на теннисистку из Туниса — 1.47, что составляет около 65% вероятности. Триумф Вондроушовой идет за 2.79 (35%).

Две последние очные разборки остались за чешкой. Ставка в 1000 рублей на Маркету в случае ее третьего подряд выигрыша принесет 2700 рублей.

Аналитики назвали счет 2:0 в пользу Онс наиболее возможным итогом встречи, он доступен за 2.10. Именно с таким результатом завершилась предыдущая встреча соперниц на траве — в первом круге Истбурна-2021 (6:3, 7:6).

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.87, ТМ 21.5 — за 1.98.

Викторию Жабер с форой (-3.5) можно взять за 1.97, а успех Вондроушовой с гандикапом (+3.5) — за 1.88.

Эксперты не верят в то, что в матче будет тай-брейк: этот вариант дали за 2.75. Обратный рынок — за 1.39.

Федор Чалов и&nbsp;Иван Обляков (ЦСКА). «Зенит» — ЦСКА: армейцы отомстят за Марио Фернандеса?

Прогноз и ставка на матч Маркета Вондроушова — Онс Жабер

Шестая ракетка мира сыграет в финале Уимблдона во второй раз подряд — в прошлом году она уступила титул Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6). Но в нынешнем розыгрыше отомстила теннисистке из Казахстана, остановив ее в четвертьфинале. На это Жабер понадобилось три сета из (6:7, 6:4, 6:1). По ходу турнира туниска закончила в двух партиях лишь в половине случаев — в первом, втором и четвертом кругах.

Вондроушова дважды проводила трехсетовики. А в истории очного противостояния Маркеты и Онс такое тоже случалось два раза. Стоит ждать, что разборка в финале получится упорной.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 21.5 геймов за 1.87.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
0
Читайте также
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на матч Суперкубка России