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Марко Чеккинато — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Умаг 25 июля 2023 года

Прогноз на матч ATP Умаг Марко Чеккинато — Александр Шевченко 25 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
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25 июля в хорватском Умаге состоится встреча между россиянином Александром Шевченко и итальянцем Марко Чеккинато. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу отечественного теннисиста.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Шевченко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех Чеккинато предложен за 2.55 (32%).

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Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Александра за 2.23. Такой же результат был зафиксирован в прошлом году, когда теннисисты встречались на турнире в польском Щецине.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.84, ТМ 21.5 — за 1.90. В прошлый раз соперники разыграли 16 геймов.

Успех Шевченко с форой (-3.5) гейма можно оформить за 1.95, Ф1(+3.5) — за 1.80.

Неплохой коэффициент на то, что Чеккинато возьмет хотя бы один сет, — 1.61.

Тай-брейк в матче оценен в 3.25, его отсутствие — в 1.29.

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Прогноз и ставка на матч Марко Чеккинато — Александр Шевченко

Оба спортсмена не блещут результатами. Правда, Шевченко на прошлом турнире в Бостаде обыграл Хуана-Мануэля Серундоло, а вот у Чеккинато серия поражений растянулась уже на семь матчей. Причем по ходу этой серии он выиграл всего один сет, а в Швеции взял лишь три гейма у Павла Котова.

Думается, Шевченко оправданно идет фаворитом встречи, причем пройти скисшего итальянца он должен достаточно уверенно. Конечно, не так, как в прошлом году — в Щецине он обыграл его 6:2, 6:2, но с разницей в три и более гейма точно.

Рекомендуемая ставка: победа Шевченко с форой (-2.5) гейма за 1.71.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
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