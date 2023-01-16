16 января на стартовавшем в Мельбурне Australian Open Даниил Медведев в первом круге сыграет с американцем Маркосом Джироном. Матч начнется не ранее 12.30 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у теннисиста из США призрачные шансы на победу. Оформить ее можно за коэффициент 12.0, что приблизительно 3% вероятности исхода. Успех Медведева предложен за крошечные 1.03 (97%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф Джирона в случае его прохода в следующий раунд принесет 12 000 рублей.

Эксперты считают, что Медведев не отдаст сопернику ни сета, котировка на счет 3:0 по партиям — 1.48.

Можете взять победу Даниила с крупной форой по геймам:

Ф2(-7.5) идет за 1.53, Ф1(+7.5) — за 2.40;

Ф2(-8.5) — за 1.96, Ф1(+8.5) — за 1.85.

Сколько геймов разыграют соперники? Тотал больше 30.5 идет за 2.00, ТМ 30.5 — за 1.77.

На то, что Джирон хотя бы в одной партии дотянет до тай-брейка, котировка — 2.25.

Сухая победа одного из игроков в сете доступна за 7.00.

Прогноз и ставка на матч Маркос Джирон — Даниил Медведев

Медведев не зря считается вторым фаворитом АО после Джоковича. Российский теннисист провел неплохую предсезонку (дошел до финала выставочного турнира в Саудовской Аравии) и добрался до полуфинала в Аделаиде на старте года, где проиграл как раз Новаку.

В Мельбурне Даниилу очень подходит покрытие, а еще в этом сезоне организаторы подготовили замечательные для его плоского стиля игры мячи. Джирон же особой опасности не представляет: в 2023-м он выиграл три из пяти матчей, но даже против Кории (совсем не хардового игрока) имел серьезные проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-8.5) гейма за 1.96.