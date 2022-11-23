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23 ноября, 11:15

Марокко — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Марокко — Хорватия 23 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Лука Модрич в сборной Хорватии.
Фото Global Look Press
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23 ноября на чемпионате мира в Катаре стартует финалист прошлого турнира сборная Хорватии. «Шашечные» в первом туре группового этапа встретятся с Марокко на стадионе «Эль-Байт», аргентинец Фернандо Рапальини даст стартовый свисток в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 13:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Марокко
0:0
Хорватия

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Хорватия имеет больше шансов на победу: поставить на успех команды Златко Далича можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш марокканцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за меньше 3.20 (31%).

Ждете успешный старт финалиста прошлого ЧМ? Ставка в 1000 рублей на победу Хорватии при благополучном исходе принесет 2220 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают примерно равные шансы команд на успех:

• выигрыш хорватов 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.10;

• успех «атласских львов» 1:0 — за 8.00.

Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола можно взять с приличной котировкой 2.36, ТМ 2.5 доступен за 1.66.

При этом в командах есть неплохие нападающие. В Хорватии выступают Мислав Оршич, Андрей Крамарич и другие, за Марокко — Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири. Индивидуальной тотал «шашечных» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.32, ИТМ2 (1.5) — за 1.61. Эти рынки на марокканцев предложены за 3.50 и 1.31 соответственно.

Лука Модрич. Модрич проводит последний крупный турнир со сборной. Игра против Марокко решит очень многое

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.06, обратный рынок доступен с котировкой 1.76.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу Марокко в один мяч или ничью можно взять за 2.03.

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Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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