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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Роналду выйти в стартовом составе на матч с Марокко

Евгений Коростелев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Сборная Португалии 10 декабря в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграет с сенсацией турнира — командой Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Главным арбитром назначен аргентинец Факундо Тельо.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Марокко
Португалия

Португалия — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На то, что Криштиану Роналду с партнерами оформят выход в полуфинал по итогам основного времени, котировка — 1.70, это 58% вероятности. Успех Марокко идет за крупные 5.70 (16%), ничья — за 3.80 (26%).

Эксперты и обычные болельщики гадают, выйдет ли в стартовом составе Криштиану Роналду. Капитан португальцев был очень недоволен местом на скамейке в игре 1/8 со Швейцарией, а после, по данным медиа, отказался тренироваться с резервистами. Неизвестно, получилось ли у нападающего своеобразной истерикой убедить Фернанду Сантуша вернуть себя в основу.

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Где же Роналду начнет матч против Марокко? Вариант «в стартовом составе» оценен коэффициентом 2.70. Противоположный исход можно взять за 1.41.

Также есть возможность поставить на гол Криштиану за 2.50.

Также можно сделать ставку на проход команд в 1/2 с учетом основного и дополнительного времени, а также серии пенальти: на Португалию коэффициент — 1.33, на Марокко — 3.65.

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