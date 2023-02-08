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«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз на матч Кубка Франции 8 февраля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ» 8 февраля 2023 года
Артем Белинин
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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8 февраля в 1/8 финала Кубка Франции состоится дерби страны — встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Игра начнется в 23.10 по московскому времени на стадионе «Велодром», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Франсуа Летексье.

Франция. Кубок. 1/8 финала
08 февр, 23:10. Velodrome (Марсель)
Марсель
ПСЖ

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в парижан. Поставить на них можно за 2.17, это примерно 46% вероятности. Успех «Марселя» оценили в 3.20 (31%), ничью — в 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что провансальцы не проиграют, оформите ставку за 1.74.

В этом матче доступна линия на выход в четвертьфинал: триумф «Марселя» идет за 2.24, их соперников из Парижа — за 1.70.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.40, Ф2(0) — за 1.62.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, на ТБ 2.5 можно поставить за 1.66.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.58.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

Лионель Месси. «Марсель» — «ПСЖ»: Месси не справится без Неймара и Мбаппе?

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «ПСЖ»

В этом матче напрашивается «низ» по голам. Во-первых, за парижан не сыграют Килиан Мбаппе и Неймар — традиционные лидеры «ПСЖ». Во-вторых, дерби Франции в последние годы не радует результативностью — лишь две из шести прошедших личных встреч завершились обменом голами и «верхом». Так что можно ждать низкой результативности, в одиночку Месси вряд ли расшевелит и без того тухлое противостояние.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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