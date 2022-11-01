1 ноября в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся участники самого запутанного квартета — «Марсель» и «Тоттенхэм» из группы D. Матч пройдет на стадионе «Велодром», стартовый свисток поляка Шимона Марциняка прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.45, что составляет примерно 39% вероятности. Успех «Марселя» доступен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.40 (28%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Олимпика» в случае успеха принесет 3000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 8.20;

• успех гостей 2:1 — за 8.90.

Команды встречались в первом туре группового этапа: «шпоры» дома без проблем обыграли соперника (2:0). «Тоттенхэм» чуть успешнее провел и остальные встречи: после пяти туров команда Антонио Конте с восемью очками идет первой, «Марсель» с шестью баллами — последний. Верите, что дома «Олимпик» как минимум не уступит? Этот рынок можно взять за 1.59.

Хозяева за пять туров оформили семь забитых мячей, гости — шесть. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.73, обратный рынок оценен в 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Тоттенхэм» 1 ноября 2022 года

Несмотря на промежуточное последнее место, хозяева еще не потеряли шансы на выход в плей-офф — необходимо обыграть «Тоттенхэм», который опережает «Олимпик» лишь на два балла. В последних играл «Марсель» выглядел хорошо: дважды прибил «Спортинг» (4:1 и 2:0) и обидно уступил «Айнтрахту» (1:2). У провансальцев неплохо работает нападение: в последних 10 встречах во всех турнирах команда забивала в среднем 1.4 гола за матч. «Шпоры» атакуют еще лучше: за тот же промежуток заколачивали по 1.8 мяча за игру.

Также соперники немало пропускают: «Олимпик» за пять матчей в ЛЧ получил в свои ворота шесть мячей, «Тоттенхэм» — пять. И «шпоры», и провансальцы пропускали в последних четырех встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.