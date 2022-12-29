29 декабря в матче 16-го тура лиги 1 один из лидеров чемпионата «Марсель» встретится с «Тулузой». Матч пройдет на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра Жереми Пиньяра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Чемпионат Франции не показывают в России.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами встречи: поставить на победу «Олимпика» можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 6.00 (15%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.00 (18%).

Верите в равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благополучном результате принесет 5000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают серьезное преимущество «Марселя»:

• победа хозяев 2:0 идет за 7.70;

• 2:1 — за 7.90;

• успех 1:0 — за 8.50.

«Провансальцы» очень удачно выступают против «Тулузы»: «Марсель» выиграл у соперника шесть матчей подряд, а последнее поражение потерпел в 2016-м. Беспроигрышная серия «Олимпика» против фиолетовых длится 10 матчей и включила семь побед. Верите, что в предстоящей встрече аутсайдер не проиграет? Этот рынок доступен за 2.80.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.50.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Тулуза» 29 декабря 2022 года

«Провансальцы» проводят хороший сезон: идут четвертыми в чемпионате и лишь на очко отстают от третьего места. Команда потерпела всего три поражения за 15 матчей, причем подряд. «Марсель» показывает неплохую результативность: в чемпионате забивает в среднем 1.7 гола за матч. При этом «Олимпик» немного пропускает — 13 мячей за 15 туров (0.86 мяча в среднем за игру). «Тулуза» же проиграла три матча подряд в чемпионате и приблизилась к зоне вылета: отрыв составляет лишь три очка.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.