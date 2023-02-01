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«Майнц» — «Бавария»: где смотреть матч Кубка Германии 1 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Германии «Майнц» — «Бавария» 1 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Лерой Сане и Томас Мюллер.
Фото Global Look Press
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1 февраля «Бавария» постарается выйти в четвертьфинал Кубка Германии. Ее соперником в 1/8 турнира станет «Майнц». Игра пройдет на «Мева Арене» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен 44-летний Дениз Айтекин.

Германия. Кубок. 1/8 финала
01 февр, 22:45. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Баварию» безоговорочным фаворитом. На победу команды Юлиана Нагельсманна в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех «Майнца» — за 6.30 (13%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 6300 рублей, а чистая прибыль составит 5300 рублей.

Проход мюнхенцев в следующий раунд доступен за 1.25, «Майнца» — за 4.32.

«Бавария» сыграла вничью в последних трех матчах. Если считаете, что хозяева тоже не проиграют чемпиону, возьмите вариант 1Х за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.65.

Условие «обе забьют» идет за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.28.

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Эрик-Максим Шупо-Мотинг — самый вероятный автор гола в составе «Баварии». Его точный удар можно взять за 2.11.

Эксперты считают, что матч завершится победой «Баварии» в основное время со счетом 2:1, котировка — 8.00.

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ФК Майнц
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