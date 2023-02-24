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«Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: где смотреть матч бундеслиги 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах 24 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Ларс Штиндль.
Фото Global Look Press
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24 февраля менхенгладбахская «Боруссия» в рамках 22-го тура чемпионата Германии сыграет в гостях против «Майнца». Игра состоится на «Мева Арене» в 22.30 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция начнется в 22.25 мск. Главным арбитром назначен Роберт Хартман.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
24 февр, 22:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Боруссия М

Букмекеры считают «Майнц» фаворитом встречи. Коэффициент на победу хозяев — 2.05, что равносильно 46% вероятности успеха. На «Боруссию» предложено поставить за 3.50 (28%). Ничья доступна за 3.80 (26%).

Эксперты ожидают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.25.

«Боруссия» не проиграла в семи последних матчах против «Майнца» в гостях. Ничья или победа гостей предложена за 1.82.

Опция «обе забьют» оценена в 1.62. Если не верите в голы обеих команд, возьмите противоположный исход за 2.30.

Эксперты ожидают два-три мяча в матче. Поставить на это событие можно за 2.00.

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Из пяти последних матчей «Майнц» выиграл три: в двух забил три мяча, а еще в одном — пять. ИТБ1 (2.5) предложен за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

  • ничья 1:1 — 7.10;

  • успех «Майнца» 2:1 — 8.20;

  • победа хозяев 1:0 — 8.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
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