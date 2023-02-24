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«Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз на матч бундеслиги 24 февраля 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах 24 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
«Боруссия» Мёнхенгладбах.
Фото Global Look Press
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24 февраля в 22-м туре чемпионата Германии «Майнц» примет на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоится на стадионе «Мева Арена» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Начало трансляции в 22.25 мск. Главный арбитр — Роберт Хартман.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
24 февр, 22:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Боруссия М

«Майнц» — фаворит игры. Букмекеры считают, что хозяева победят с вероятностью 46%, и дают коэффициент 2.05. В триумф «Боруссии» верят меньше — 3.50 (28%). Ничья оценена в 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.25.

В последних пяти матчах «Майнц» забивает в среднем 2.4 мяча за 90 минут, а «Боруссия» — 1.6. На голы обеих команд можно поставить за 1.62, обратный рынок предложен за 2.30.

«Боруссия» не проиграла «Майнцу» в семи последних гостевых матчах. Ставка на Х2 оценена в 1.82.

Ничья хотя бы в одном из таймов предложена за 1.64. На обратный исход можно поставить за 2.18.

В последних пяти матчах «Майнц» победил трижды: два раза забил три мяча и один раз — пять голов. На то, что хозяева отличатся дважды или трижды, можно поставить с коэффициентом 2.04.

Эксперты выделили три наиболее вероятных исхода встречи:

  • ничья 1:1 — за 7.10;

  • победа «Майнца» 2:1 — за 8.20;

  • выигрыш 1:0 — за 8.90.

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Прогноз и ставка на матч «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» с «Майнцем» не борются за еврокубки и идут в бундеслиге с идентичными показателями: одержали по восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели по восемь поражений.

У соперников даже близкая разница забитых и пропущенных: у «Гладбаха» — 38:35, а у «карнавальщиков» — 33:34. Оба клуба замыкают по этим показателям последние места в первой десятке наряду с «Байером» (35:35).

После паузы на чемпионат мира «Майнц» выступает чуть лучше: в шести матчах победил трижды и один раз сыграл вничью при двух поражениях. У «Гладбаха» на одну победу меньше и на одно поражение больше.

Матчи обеих команд складываются весело: в пяти последних поединках «Майнца» забито 22 мяча, у «Боруссии» — 16 голов. Очные игры тоже всегда насыщены результативными ударами: команды забивали друг другу в семи из 10 последних встреч.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
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