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Мэдисон Кис — Арина Соболенко: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Мэдисон Кис — Арина Соболенко 12 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Арина Соболенко на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
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12 июля вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдона сойдется с американкой Мэдисон Кис. Игра начнется не раньше 15.00 по московскому времени, в России легально не показывают турнир. В личном противостоянии девушек ничья (1:1).

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение белоруске: коэффициент на победу Соболенко — 1.52, что составляет примерно 64% вероятности. Триумф представительницы США доступен с котировкой 2.61 (36%).

Кис в прошлом раунде обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву (2:1). Считаете, что она справится и с Ариной? Ставка в 1000 рублей на успех Мэдисон при благоприятном результате принесет 2610 рублей.

Также вы можете присмотреться к рынкам на результат с форой:

• Ф1(2.5) — за 2.00, Ф2(-2.5) — за 1.85;

• Ф1(3.5) — за 1.67, Ф2(-3.5) — за 2.24.

По мнению аналитиков, игра может получиться упорной: тотал больше 22.5 гейма идет за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.91.

Поставить на то, что в матче случится хотя бы один тай-брейк, можно за 2.59, обратный вариант оценен в 1.44.

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Прогноз и ставка на матч Уимблдона Мэдисон Кис — Арина Соболенко

Представительница Белоруссии выглядит серьезным фаворитом предстоящего поединка: за четыре предыдущих раунда вторая ракетка мира отдала лишь один сет — на тай-брейке Варваре Грачевой. К тому же у Арины есть опыт успешных выступлений на Уимблдоне — в 2021-м девушка прошла до полуфинала турнира. Кис же еще не встречалась с топ-соперницами: в прошлом круге она не без проблем справилась с 16-летней Миррой Андреевой, устроив камбэк с 0:1 на тай-брейке. Вряд ли американка сможет навязать конкуренцию Соболенко.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.65.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Арина Соболенко
Мэдисон Кис
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