Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:15

Мэдисон Киз — Дарья Касаткина: россиянка приедет на Уимблдон с чемпионским кубком

Прогноз на матч WTA Истборн Мэдисон Киз — Дарья Касаткина 1 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

1 июля россиянка Дарья Касаткина и американка Мэдисон Киз разыграют титул в британском Истборне. Финал начнется в 15.00 по московскому времени, в России он показан не будет. У теннисисток очень внушительная история встреч — Киз ведет в противостоянии со счетом 8:2.

Игроки сборной Грузии в&nbsp;матче с&nbsp;Нидерландами. Грузия — Израиль: команда Сазонова продолжит удивлять

При этом аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у соперниц практически равные шансы на триумф. Победу Касаткиной можно взять за 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. А вот успех Киз идет за 1.93 (47%).

Верите в чемпионство американки? При ставке в 1000 рублей на нее при положительном исходе выплата составит 1930 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 21.5 — в 1.98. Есть и другой вариант: ТБ 22.5 за 2.03 и ТМ 22.5 за 1.70.

Успех Касаткиной с форой (+1.5) гейма доступен за 1.67, такой же гандикап на Киз — за 1.70.

На счет 1:1 после двух сетов котировка — 2.35, на 2:0 в пользу Дарьи — 2.95, на такой же счет в пользу Мэдисон — 3.05.

Три сета в матче предложено взять за 2.35, два — за 1.52. Семь из 10 очных игр между теннисистками завершились в двух партиях.

Малком. «Зенит» — «Нефтчи»: чемпионы России забодают Кверквелию и Махмудова даже не основным составом

Прогноз и ставка на матч Мэдисон Киз — Дарья Касаткина

Кажется, Касаткиной очень подходят местные достаточно медленные травяные корты. Дарья во всех матчах по-полной использовала внушительный арсенал ударов и потрясающе рвала ритм, не позволяя соперницам наладить прицел. В полуфинале она без проблем расправилась с итальянкой Джорджи — 6:2, 7:5.

Киз по манере игры очень похожа на Плишкову, но с той лишь разницей, что она лучше чувствует мяч. При этом Каролину Касаткина на этом турнире уже обыграла. А еще она справилась с Киз в двух из трех последних очных матчей, но теннисистки ни разу не играли на траве. А здесь Даша чувствует себя очень комфортно, поэтому должна победить соперницу.

Рекомендуемая ставка: Касаткина выиграет титул за 1.87.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Нефтчи»: чемпионы России забодают Кверквелию и Махмудова даже не основным составом