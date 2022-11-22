Прогноз на матч чемпионата мира Мексика — Польша 22 ноября 2022 года

22 ноября в первом туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Мексики и Польши. Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Стадионе 974». Насладиться встречей в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд на победу примерно равными. Но с небольшим отрывом фавориты — мексиканцы, поставить на их успех можно за 2.70, это примерно 37% вероятности исхода. Триумф поляков оценен в 3.00 (33%), ничья доступна за 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу команды Левандовски в случае ее выигрыша выплата составит 3000 рублей.

Если считаете, что поляки не уступят в первом матче на ЧМ, оформите ставку за 1.53.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.93, Ф2(0) — за 1.97.

«Верх» по голам проходит у Польши крайне редко — всего один раз за последние пять встреч. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.57.

Эксперты не ждут обмена голами — вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.72.

Ждете гола Роберта Левандовски? Поставьте на это за 2.55.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.90.

Прогноз и ставка на матч Мексика — Польша

Поляки средне провели последние месяцы — за пять прошедших матчей они накопили две победы, два поражения и ничью. Правда, две последние игры завершились успешно — сухими победами.

У мексиканцев в трех последних матчах случился обмен голами. Дважды зеленые пропустили больше двух мячей, а один раз забили четыре. Так что, несмотря на ожидания экспертов, можно ждать результативную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.55.