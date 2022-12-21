21 декабря в КХЛ состоится матч между «Металлургом» и «Адмиралом». Он пройдет в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime». Старт трансляции в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом встречи. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 1.63, что составляет приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Адмирала» идет за 5.60 (15%), ничья — за 4.00 (25%).

Команда из Владивостока продержится 60 минут? Вариант Х2 доступен за 2.28.

Еще более безопасная ставка на гостей — Ф2(+1.5) за 1.81.

Эксперты предполагают, что матч не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.07, ТМ 4.5 — за 1.79.

На то, что каждая команда забьет минимум по два раза, котировка — 2.60.

Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.29, «Адмирала» — за 3.80.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Адмирал»

«Магнитка» очень здорово играет с «Адмиралом» в последнее время: одержала три победы подряд с общим счетом 10:1. Крайняя игра в сентябре завершилась со счетом 3:1. При этом в декабре у команды Ильи Воробьева всего одна победа в четырех встречах — очень низкий результат для команды с классным подбором игроков.

Однако и «Адмирал» не выделяется на фоне магнитогорцев: победил в двух играх после такой же трехматчевой серии неудач. Команды примерно в равном положении, но класс у хозяев значительно выше.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.