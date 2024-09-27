27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Металлург» и «Ак Барс». Игра пройдет в Магнитогорске на льду «Арены Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime, эфир стартует в 16.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: победа «Магнитки» в основное время доступна с котировкой 2.32, вероятность этого исхода — около 42%. Выигрыш команды из Казани предложен за 2.70 (36%), ничью можно взять за 4.10 (22%).

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.80, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.00.

Также представлен выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 2.03;

• Ф1(-1.5) — за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.98, ТМ 5.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.90, альтернативный вариант доступен за 1.26.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Ак Барс»

Гости могут серьезно огорчить «Магнитку». В среднем за игру «Ак Барс» отличается 3,29 раза — это пятый показатель в лиге. В трех предыдущих играх регулярного чемпионата команда из Казани забрасывала минимум четырежды и вышла на победную серию из четырех встреч. «Металлург» же немало пропускает — 2,89 шайбы в среднем за матч, больше во всей КХЛ получают лишь пять клубов. В шести из девяти игр сезона коллектив из Магнитогорска пускал минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.93.

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