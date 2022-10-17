17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Металлург» и «Авангард». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Арене Металлург» в Магнитогорске, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом хозяев. На победу «Металлурга» можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. На аналогичный исход в пользу «Авангарда» коэффициент — 3.40 (29%), на ничью — 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не уступит на выезде, оформите ставку за 1.78.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.54, Ф2(0) — за 2.55.

Если думаете, что «Металлург» победит с учетом овертаймов и/или буллитов, поставьте на это за 1.57. Такую же ставку на «Авангард» можно сделать за 2.46.

Эксперты ожидают результативный матч, котировка на тотал больше 4.5 шайбы — 1.58. А вот ТБ 5.5 они оценили в 2.16.

Вариант «обе забьют» практически не подвергается сомнению — поставить на него можно за 1.12.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 7.80;

• 3:3 — за 10.0;

• 3:2 — за 13.0.