21 марта в Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с «Авангардом». Третья игра серии 1/4 финала плей-офф КХЛ состоится на «Металлург Арене», стартовое вбрасывание назначено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, а еще телеканалы KHL и KHL Prime. Счет в серии — 2:0 в пользу омичей.

Несмотря на две подряд победы «Авангарда», «Металлург» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании PARI. Победу команды Ильи Воробьева в основное предложено взять с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 41%. Успех гостей доступен за 2.90 (34%), ничья — за 3.75 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выплату в 3750 рублей.

На то, что омичи как минимум не проиграют по итогам 60 минут, котировка — 1.57. Не зря они выиграли два первых матча серии.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за приятные 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85. Соперники забросили минимум пять шайб в 16 из 18 предыдущих играх.

Можете взять интересную комбинацию событий: «Металлург» забросит первую шайбу и победит за 2.85 или «Авангард» откроет счет и победит за 3.55.

Также в пяти из шести последних матчей «Авангард» забрасывал в ворота «Металлурга» минимум три шайбы. ИТБ2 (2.5) идет за 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.53.

Нападающий «ястребов» Рид Буше забросил в обоих матчах плей-офф с «Магниткой», всего — три шайбы. Его гол предложено оформить за 2.30.

Успех «Авангарда» в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма доступен за 2.10, «Металлурга» — за 1.75.