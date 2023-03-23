23 марта «Металлург» и «Авангард» проведут в Магнитогорске четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Возможно, последняя встреча команд состоится на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Она будет транслироваться на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Старт эфира — в 16.50 мск. Омичи ведут в серии со счетом 3:0.

«Металлург» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 2.44, вероятность исхода — примерно 41%. Ничья идет за 3.50 (23%), успех «Авангарда» — за 2.80 (36%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Если верите, что «Авангард» не проиграет «Металлургу» шестой матч кряду, оформите такое условие за 1.55.

ТБ 4.5 и ТМ 4.5 можно взять за одинаковые 1.90. При этом в прошлой встрече команды сыграли «низ», хотя до этого в 16 случаях из 18 делали «верх».

В пяти из семи предыдущих матчей «Авангард» забрасывал в ворота «Металлурга» больше двух шайб. ИТБ2 (2.5) доступен за 2.39, ИТМ2 (2.5) — за 1.57.

Кто откроет счет в игре? Хозяева — 1.84, гости — 1.96, никто — 51.0.

У экспертов почти нет сомнений, что отличатся и те и другие. На вариант «обе забьют» коэффициент — 1.16, на противоположный исход — 4.80.

Победа «Магнитки» с учетом основного времени и овертайма идет за 1.78, «ястребов» — за 2.03.