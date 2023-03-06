0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Металлург» — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 6 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Ярослав Хабаров.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 марта «Металлург» и «Автомобилист» проведут третий матч 1/8 финала плей-офф КХЛ. После двух игр в Екатеринбурге серия до четырех побед переезжает в Магнитогорск. Встреча состоится на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL с 16.50 мск. Счет в серии ничейный — 1:1.

Игроки ЦСКА в&nbsp;матче с &laquo;Северсталью&raquo;. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET признали «Металлург» безусловным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (22%), успех «Авто» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на клуб из Екатеринбурга в случае его успеха принесет выплату в 3200 рублей.

«Автомобилист» не проиграл «Металлургу» в основное время в пяти последних матчах. На вариант Х2 котировка — 1.72.

Также на этом отрезке екатеринбуржцы забрасывают «Магнитке» не менее двух шайб за игру: ИТБ2 (1.5) идет за 1.49, ИТБ2 (1.5) — за 2.51.

В обоих матчах плей-офф команды оформляли минимум по два гола. Такой же исход в предстоящей встрече доступен за 1.82.

Жоау Мариу и&nbsp;Николас Отаменди. «Бенфика» — «Брюгге»: Рамуш и Мариу закрепят превосходство португальцев

На победу «Металлурга» в матче с учетом овертайма и серии буллитов предложена котировка — 1.63, на успех «Автомобилиста» — 2.26.

На проход в следующий раунд коэффициенты чуть ближе: 1.71 на магнитогорцев и 2.13 — за екатеринбуржцев.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
Шольц заявил о призыве ЕС к Китаю не поставлять оружие России
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Кубок Гагарина: абсолютное равенство
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Северсталь» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года