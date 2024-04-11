11 апреля «Металлург» и «Автомобилист» сойдутся в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — пока в противостоянии ничья (2:2). Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск» с 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline выше оценили шансы хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.07, вероятность — примерно 48%. Выигрыш екатеринбуржцев предложен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за 3.95 (24%).

Триумф «Магнитки» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.60, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.54, Ф2(0) — за 2.49;

• Ф1(-1.5) — за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.44.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.86, ТМ 4.5 — за 1.95.

Вероятность овертайма оценена в 3.95, обратный рынок идет за 1.26.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Автомобилист»

«Магнитка» умеет пользоваться преимуществом домашних трибун: в текущем плей-офф отдала лишь два из восьми домашних матчей, а по итогам регулярного сезона вообще оказалась лучшей по набранным очкам на родной арене (55). К тому же «Металлург» имеет преимущество над «Автомобилистом» в личных встречах — в предыдущих 10 поединках одержал восемь побед.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 2.07.

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