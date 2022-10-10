10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Металлург» и московское «Динамо». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Арена-Металлург». Прямая трансляция начнется в 16.55 мск на телеканалах KHL и KHL Prime, а также на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Металлурга» можно поставить за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Успех «Динамо» оценили в 3.70 (23%), ничью — в 4.40 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу москвичей в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, поставьте на это за 1.90.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.45, Ф2(0) — за 2.85.

Думаете, что игра не завершится в основное время? На победу «Магнитогорска» после овертайма и буллитов можно поставить за 1.49, на «Динамо» — за 2.70.

Эксперты ожидают результативную игру — тотал больше 4.5 шайбы оценили в 1.78.

Вариант «обе забьют» не обсуждается, коэффициент на событие — 1.17.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 7.30;

• 1:1 — за 10.5;

• 3:3 — за 11.0.