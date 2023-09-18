18 сентября в Магнитогорске «Металлург» примет «Автомобилист». Встреча КХЛ пройдет на «Арене Металлург», стартовое вбрасывание назначено на 17.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

«Металлург» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. Победу «Магнитки» в основное время можно взять за 2.36, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), триумф «Авто» — за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей принесет 4100, если команды «разойдутся миром» по итогам 60 минут игры.

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в основное время всего один из 11 последних матчей. Вариант Х2 оценен в 1.63.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставок на количество шайб:

тотал больше 4.5 идет за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.22;

ТБ 5.5 — за 2.34, ТМ 5.5 — за 1.63.

«Металлург» забил в первом периоде в шести последних матчах в КХЛ. На то, что это случится снова, котировка — 1.83.

Считаете, что счет в игре откроют хозяева? Такой вариант предложен за 1.80, на гостей — за 1.89.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!