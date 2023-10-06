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Сегодня, 12:15

«Металлург» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 6 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Данила Юров («Металлург»).
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram
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6 октября в поединке регулярного чемпионата сойдутся команды из Восточной конференции. Лидер «Востока» и всего сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» примет на родном льду «Салават Юлаев». Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Андрея Разина: взять триумф «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш зеленых доступен за 3.05 (30%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.67, эта же опция на гостей идет за 2.18.

Команды дважды встречались в сентябре — оба раза сильнее оказался «Металлург». Непоражение «Салавата» в основное время дали за 1.67.

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Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.63, Ф2(0) — за 2.27;

• Ф1(-1.5) — за 2.94, Ф2(1.5) — за 1.37.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.80, коэффициент на обратный рынок — 1.26.

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ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года