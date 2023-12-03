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Сегодня, 11:15

«Металлург» — СКА: где смотреть матч КХЛ 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — СКА 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 декабря в КХЛ состоится интересный матч между магнитогорским «Металлургом» и СКА. Команды встретятся на льду «Арены Металлург», стартовое вбрасывание назначено на 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск» начнется в 14.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet ждут победы от хозяев. Успех «Металлурга» в основное время предложен за 2.20, это приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 4.12 (19%), триумф СКА — за 2.80 (36%).

Красно-синие не проигрывают уже 10 матчей кряду, поэтому стоит обратить внимание на Х2 за 1.64.

Тотал больше 4.5 шайбы от обеих команд оценен в 1.53, ТМ 4.5 — в 2.41.

СКА дерзко играет в Магнитогорске — в пяти из семи предыдущих встреч забрасывал не менее трех раз. ИТБ2 (2.5) можно оформить за 2.01.

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Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов в случае положительного результата увеличит сумму ставки в 1.74 раза. Виктория гостей с такими же условиями — в 2.09 раза.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
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