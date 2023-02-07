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Сегодня, 15:15

«Металлург» — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
СКА.
Фото Официальный сайт ХК СКА.
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7 февраля в КХЛ состоится матч между «Металлургом» и СКА. Игра пройдет в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА фаворитом. На победу команды из Санкт-Петербурга в основное время можно поставить с коэффициентом 2.17, это примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (21%), успех «Металлурга» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.

На то, что «Металлург» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.64.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.70.

Считаете, что обе команды забросят по два и более раза? Коэффициент на такое условие — 1.67.

Шикарная котировка 11.0 на гол на первой минуте.

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На то, что счет откроет «Металлург», можно поставить за 2.05. На СКА — за 1.72.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.27, гостей — за 1.66.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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