5 сентября питерский СКА проведет первый матч нового сезона КХЛ. Соперником команды Романа Ротенберга станет действующий победитель Кубка Гагарина — «Металлург». Игра состоится в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru.

СКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), успех «Металлурга» — за 2.95 (34%).

На то, что «Магнитка» не уступит по итогам трех периодов, котировка — 1.75.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 2.21, гостей — за 1.73.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.15, ТМ 5.5 — в 1.70. «Обе забьют» — в 1.12, «обе забьют — нет» — в 6.30.

На то, что первую шайбу в матче забросят игроки питерской команды, коэффициент — 1.73. Если счет откроют магнитогорцы, сыграет пари за 1.95.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — СКА

СКА очень серьезно поработал на рынке в межсезонье, и это уже дало свои плоды. Новая команда Кузнецова, Григоренко и Плотникова выиграла турнир Пучкова, не отдав ни одного матча. «Металлург» же не был достаточно стабилен перед стартом КХЛ, а в дебютной встрече уступил на своем льду «Локомотиву». Велики шансы, что вторая игра также сложится не в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.73.

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