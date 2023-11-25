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Сегодня, 10:15

«Металлург» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 25 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Спартак» 25 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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25 ноября магнитогорский «Металлург» сразится со «Спартаком». Центральный матч дня КХЛ пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира — в 14.20 мск.

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«Металлург» лидирует по котировкам в букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Андрея Разина в основное время можно поставить за 2.14, вероятность данного исхода — примерно 47%. Успех «Спартака» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 4.12 (19%).

Москвичи не проиграли «Магнитке» по итогам трех периодов три предыдущих матча. Поэтому стоит присмотреться к варианту Х2 за 1.68.

В восьми из девяти последних встреч с участием «Спартака» было заброшено не менее пяти шайб. Тотал больше 4.5 идет за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.48.

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Если хозяева забьют первыми, сыграет коэффициент 1.77. Если же счет откроют гости, тогда сработает 2.01. Нули на табло умножат сумму ставки в 30 раз.

Победа «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов предложена за 1.70, триумф «Спартака» — за 2.14.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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