Международный фестиваль адаптивного футбола «FONBET Стальная воля» стартовал в Сочи

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 31 региона России, а также команды из Белоруссии и Казахстана.

Церемония открытия фестиваля по футболу для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «FONBET Стальная воля» состоялась 24 апреля на федеральной территории «Сириус». В день открытия прошел шоу-матч по футболу на электроколясках, в котором сыграли кандидаты в сборную России по этой дисциплине.

По окончании матча призы футболистам вручил генеральный директор БК FONBET Сергей Анохин.

— Я рад, что фестиваль «Стальная воля» в Сочи постоянно развивается. В этом году у нас много новых участников, новые команды, новые регионы и даже новые страны, и в то же время я вижу много знакомых лиц — значит, адаптивный футбол объединяет все больше людей, а это как раз то, к чему мы в РФС стремимся. Я благодарен всем, кто организовывает и поддерживает «Стальную волю». Интерес к фестивалю и турниру в целом растет, и это наш общий успех. Желаю, чтобы фестиваль подарил множество позитивных эмоций, ярких моментов и незабываемых впечатлений всем участникам, — заявил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

«Стальная воля» — первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет собой важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Турниры «Стальная воля» проводятся третий год подряд, в 2023 году их участниками стали 2,4 тысячи человек.

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