В центральном матче 24-го тура чемпионата Италии встретятся действующий чемпион «Милан» и «Аталанта». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.

Букмекеры считают хозяев фаворитами: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Успех бергамасков доступен за 3.40 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.

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Команды встречались друг с другом в самом начале сезона: во втором туре чемпионата Италии игра «Милана» и «Аталанты» завершилась ничьей 1:1, причем россонери сравняли счет только на 68-й минуте, а за бергамасков отличился Руслан Малиновский, который вскоре ушел в «Марсель».

Россонери в целом уверенно выступают против «Аталанты»: не проигрывают уже на протяжении четырех матчей серии А, три из которых выиграли. Всего же за последние 10 встреч в чемпионате красно-черные лишь два раза уступили бергамаскам. Поставить на то, что коллектив Джан Пьеро Гасперини хотя бы не проиграет в предстоящем матче, можно за 1.67.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.10;

• успех россонери 2:1 — за 8.60.

Эксперты сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.84. Обратный рынок доступен за 1.96.