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Сегодня, 17:15

«Милан» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года
Артем Белинин
Оливье Жиру, «Милан».
Фото Global Look Press

11 октября в ответном матче Лиги чемпионов «Милан» примет «Челси» на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Челси

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение «Челси». Поставить на победу синих можно за 2.24, это примерно 41% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.40 (31%), успех «Милана» — за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что «Милан» не уступит в родных стенах, поставьте на это за 1.70.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.59.

Эксперты не ждут высокой результативности от команд: тотал меньше 2.5 мяча оценили в 1.77, тогда как обратный исход — в 2.12.

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Рынок «обе забьют» получился неопределенным — аналитики дают на оба варианта одинаковый коэффициент 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:1 — за 6.70;

• 1:2 — за 8.70.

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ФК Милан
ФК Челси
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