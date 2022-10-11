11 октября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в квартете E состоится матч грандов — «Милан» примет «Челси». Игра пройдет в Италии на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Челси» больше шансов победить. Взять успех лондонцев можно с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности. Триумф «Милана» оценен в 3.10 (32%), ничья — в 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выигрыш в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Неделю назад «Челси» забил в ворота соперника три безответных мяча: ТБ 2.5 на этот раз идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.90.

На то, что обмена голами снова не будет, котировка — 2.04. На обратный результат — 1.78.

У «Милана» эксперты ждут гола от Оливье Жиру (3.10), у «Челси» — от Пьер-Эмерика Обамеянга (2.50).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 доступна за 6.30;

победа «Челси» 1:0 — за 7.70;

успех 2:1 — за 8.80.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Челси»

У миланцев очень много травмированных, но это не помешало им после поражения от «Челси» (0:3) уверенно сломить в выходные «Ювентус» (2:0). Кстати, матч в Лондоне стал всего вторым для россонери в этом сезоне, в котором они не забили ни одного мяча. Синие же явно пришли в себя после нескольких неудачных игр в августе и начале сентября, а также после смены главного тренера. Лондонцы забили в четырех играх подряд и победили в трех из них.

Обе команды остро атакуют и много забивают, поэтому следует присмотреться к обмену голами за 1.80.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.