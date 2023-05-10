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«Милан» — «Интер»: где смотреть матч Лиги чемпионов 10 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Ромелу Лукаку («Интер»).
Фото Global Look Press
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10 мая «Милан» и «Интер» схлестнутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем для обеих команд стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — испанец Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/2 финала
10 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение черно-синим: поставить на триумф команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.54, что составляет примерно 39% вероятности исхода. Выигрыш россонери доступен за 3.04 (31%), котировка на «мирный» результат чуть выше — 3.19 (30%).

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Эксперты считают «Интер» фаворитом всего противостояния: поставить на выход черно-синих в финал ЛЧ можно за 1.60. Этот рынок на красно-черных оценен в 2.30.

Несмотря на статус андердога, «Милан» находится в неплохой форме — за последние 12 матчей во всех соревнованиях россонери уступили лишь однажды. Сейчас красно-черные идут на серии из девяти встреч без поражений. Поставить на то, что номинальные хозяева предстоящего поединка как минимум не проиграют, можно за 1.55.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата предстоящего дерби выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.03;

• 0:0 — за 6.34;

• победа «Интера» 1:0 — за 7.28.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Милан» — «Интер»: Жиру и Мартинес вряд ли забьют в битве двух «автобусов»

Игра вряд ли порадует большим количеством точных выстрелов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.65. Обе команды в плей-офф выступают осторожно: за восемь поединков «Интера» и «Милана» в матчах на вылет лишь в одном влетело больше двух голов.

Шанс того, что соперники обменяются результативными ударами, оценен в 1.97. «Обе забьют — нет» идет за 1.84.

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