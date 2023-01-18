18 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают нерадзурри небольшими фаворитами матча: поставить на победу команды Симоне Индзаги в основное время можно с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех россонери предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 2900 рублей.

Также вы можете поставить на триумф одной из команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Рынок на то, что трофей заберет «Милан», оценен в 2.03. Это условие на «Интер» доступно за 1.84.

Обмен голами можно взять за 1.71, противоположный вариант — за 2.14.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Случится ли пенальти в основное время? Да — 2.55, нет — 1.48.

Наиболее вероятный автор забитого мяча в составе номинальных гостей — Лаутаро Мартинес (2.90). У «Милана» — Оливье Жиру (2.70).

Эксперты считают, что матч в основное время завершится со счетом 1:1, котировка — 6.50.