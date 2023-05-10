Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
10 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Команды сойдутся на стадионе «Сан-Сиро», испанский рефери Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у номинальных гостей чуть больше шансов на успех в дерби: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.54, что составляет примерно 39% вероятности исхода. Выигрыш «россонери» доступен за 3.04 (31%), котировка на ничью — 3.19 (30%).
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Эксперты считают «Интер» фаворитом всего противостояния: поставить на выход черно-синих в финал ЛЧ можно за 1.60. Этот рынок на красно-черных оценен в 2.30.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата предстоящего матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.03;
• 0:0 — за 6.34;
• триумф «Интера» 1:0 — за 7.28.
Игра вряд ли порадует большим количество голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.65.
Шанс на то, что результативными ударами отметятся обе команды, оценен в 1.97. «Обе забьют — нет» идет за 1.84.
«Россонери» в плей-офф Лиги чемпионов показывают эффективную и прагматичную игру. В двух предыдущих раундах команда Стефано Пиоли добивалась перевеса в один мяч благодаря минимальным победам в первых матчах и ничьим в ответных. «Милан» в принципе очень редко проигрывает: в последних 12 встречах во всех турнирах потерпел лишь одно поражение — от «Удинезе» в серии А (1:3). Также за все эти поединки красно-черные только один раз пропустили больше одного мяча, а целых шесть раз отыграли на ноль.
Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет" за 1.55.
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