18 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают нерадзурри небольшими фаворитами матча: поставить на победу команды Симоне Индзаги в основное время можно с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех россонери предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «Интер» в случае его триумфа принесет выплату в 2900 рублей.

Также вы можете поставить на триумф одной из команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Рынок на то, что трофей заберет «Милан», оценен в 2.03. Это условие на «Интер» доступно за 1.84.

Обмен голами можно взять за 1.71, противоположный вариант — за 2.14.

Наиболее вероятный автор забитого мяча в составе номинальных гостей — Лаутаро Мартинес (2.90). У «Милана» — Оливье Жиру (2.70).

Эксперты считают, что матч в основное время завершится со счетом 1:1, котировка — 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Интер»

«Интер» в последних матчах показывает лучший ход, чем «Милан»: выиграл три матча в новом году при одной ничьей против победы, поражения и двух ничьих у соперника. Последняя потеря очков командой Пиоли вообще печальная — россонери сыграли 2:2 с «Лечче». Единственный плюс — им удалось уйти с 0:2 после первого тайма.

Коллектив Индзаги побеждал некрупно, но может похвастаться успехом в игре с «Наполи» — нерадзурри нанесли Спаллетти первое поражение в серии А. Так что выбор в предстоящем матче следует сделать в пользу черно-синих.

Рекомендуемая ставка: «Интер» — обладатель Суперкубка Италии за 1.88.