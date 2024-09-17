Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Милан» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 17 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

17 сентября, в стартовый день общего этапа Лиги чемпионов, «Милан» сразится с одним из тяжелейших соперников — «Ливерпулем». Игра состоится на «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса. В прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

«Ливерпуль» котируется фаворитом предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.98, вероятность данного исхода — примерно 50%. Триумф «Милана» доступен за значительно большие 3.70 (27%), ничья — за 3.95 (23%).

Верите, что хозяева не уступят на своем поле при родных болельщиках? Возьмите 1Х за 1.91.

ТБ 2.5 оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.53. Во всех матчах с участием «Милана» в этом сезоне прошел «верх».

Вариант «обе забьют» идет за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.60.

Джон Кордоба. «Краснодар» выиграл семь последних матчей и не пропустил в четырех подряд. ЦСКА после «Зенита» ждет еще одна неудача?

Аналитики считают, что арбитр будет сдержан и не будет зря доставать карточки из кармана: на ТБ 4.5 горчичника коэффициент — 2.23, на ТМ 4.5 — 1.63.

10 ударов в створ от обеих команд — 1.95, девять и меньше — 1.76.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Милан

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя