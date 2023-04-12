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«Милан» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» 12 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press
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12 апреля «Милан» и «Наполи» сойдутся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый раунд противостояния пройдет на стадион «Джузеппе Меацца», арбитр Иштван Ковач из Румынии даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Наполи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд практически равные шансы на успех: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.71, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.86 (34%). Ничья, самый нереалистичный исход встречи, идет за 3.26 (30%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог при благоприятном результате принесет 3260 рублей. Вот только в последний раз соперники играли друг с другом вничью еще в июле 2020-го.

Несмотря на примерно равные шансы команд в первом матче, аналитики считают «Наполи» серьезным фаворитом всего противостояния. Поставить на проход лидера серии А в полуфинал ЛЧ можно за 1.50, этот рынок на «россонери» доступен за 2.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 5.98;

• 0:0 — за 6.89;

• победа гостей 1:0 — за 8.00.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;) в&nbsp;матче с &laquo;Эмполи&raquo;. «Милан» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72. При этом «верх» по результативным ударам заходил в двух последних встречах «Милана» и «Наполи».

Вероятность увидеть голы от обоих клубов оценена в 1.89, вариант «обе забьют — нет» доступен с коэффициентом 1.92. Этот рынок сыграл лишь в одном из последних пяти матчей команд во всех соревнованиях, а в последней очной встрече 4 апреля забивал только «Милан» (4:0).

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