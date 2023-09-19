Прогнозы на спорт
Сегодня, 04:15
19 сентября в первом туре Лиги чемпионов сойдутся «Милан» и «Ньюкасл». Поединок на стадионе «Сан-Сиро» стартует в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформе «Okko» — эфир начнется в 19.40 мск.
Букмекерская компания Winline назвала хозяев минимальными фаворитами. На триумф команды Стефано Пиоли доступен коэффициент 2.46 — это около 40% вероятности результата. Ничья предложена за 3.60 (26%), а успех парней Эдди Хау — за 2.80 (34%).
Ставка в 1000 рублей на викторию «сорок» принесет выплату в 2800 рублей в случае благоприятного исхода.
«Милан» не выиграл в четырех из пяти прошлых поединков в ЛЧ. На то, что черно-красные не уступят на этот раз, дали 1.46.
Болеете против одного из клубов? Тогда сыграйте против одного из соперников: на поражение или ничью «Милана» есть котировка 1.59, «Ньюкасла» — 1.48.
Аналитики уверены, что счет откроют хозяева. На их точный выстрел можно поставить за 2.65.
В последнем туре серии А россонери получили пять пробоин от прямого конкурента — «Интера» (1:5). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.
«Ньюкасл» проиграл три из пяти матчей на старте сезона, пропустив семь раз и забив девять мячей. На обмен меткими выстрелами можно поставить за 1.60, обратный рынок оценен в 2.31.
Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -