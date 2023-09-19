Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:05

«Милан» — «Ньюкасл»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов 19 сентября

Рафаэл Леао.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов «Милан» примет дома «Ньюкасл», начало матча — в 22.45 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ньюкасл Юнайтед

В какой форме «Милан»

«Милан» впервые в этом сезоне потерпел поражение. Так, в минувший уик-энд россонери крупно уступили «Интеру» (1:5), доведя свою неудачную серию в миланском дерби до пяти матчей. До этого в нынешнем сезоне серии А коллектив Стефано Пиоли только побеждал. Успех удалось отпраздновать в противостояниях с «Болоньей» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромой» (2:1).

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

Ближайшую игру с «Ньюкаслом» пропустит Исмаэль Беннасер. Возможно, не сыграют Маттиа Кальдара и Пьер Калулу.

 
Люк де&nbsp;Йонг (ПСВ). «Арсенал» и ПСВ второй год подряд сойдутся в еврокубках. Де Йонг не даст «Эмирейтс» заскучать

В какой форме «Ньюкасл»

«Ньюкасл», в свою очередь, прервал неудачную серию, которая длилась три встречи. В них «сороки» уступили «Манчестер Сити» (1:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Брайтону» (1:3). Победу же в эти выходные удалось добыть в противостоянии с «Брентфордом», в котором исход решил единственный забитый Каллумом Уилсоном мяч (1:0).

В матче с «Миланом» не сыграют Эмиль Крафт и Джо Уиллок. Скорее всего, также не примет участия в игре Жоэлинтон.

«Милан» — «Ньюкасл»: статистика личных встреч

Коллективы никогда прежде не встречались друг с другом.

 
Килиан Мбаппе. Боссы «ПСЖ» затеяли перестройку, но клуб держится исключительно на Мбаппе. Матч с «Боруссией» станет тяжелым испытанием

Прогноз Василия Уткина на матч «Милан» — «Ньюкасл» 19 сентября

«Спустя много лет «Ньюкасл» наконец-то вернулся в Лигу чемпионов. Первым испытанием для команды станет выезд на «Сан-Сиро» в гости к «Милану». Ставить на исход этого противостояния я бы не стал, ведь оба коллектива находятся не в самой лучшей форме. В минувшие выходные «Милан» крупно проиграл своему извечному сопернику «Интеру», а «Ньюкасл» с трудом обыграл «Брентфорд».

Мне кажется, что лучше сыграть на голах, тем более когда мы говорим о матче Лиги чемпионов с участием «Ньюкасла», длительное отсутствие которого в турнире наверняка даст о себе знать. У «Милана» куда больше опыта в ЛЧ, поэтому итальянский клуб является самым вероятным кандидатом на первый гол», — считает Уткин.

На то, что счет в матче откроет «Милан», в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.88.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

«Барселона» — «Антверпен»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире