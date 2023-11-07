Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Милан» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Игроки «ПСЖ» празднуют гол.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

7 ноября в центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» на «Сан-Сиро» примет «ПСЖ». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.45 мск. Рассудит команды бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансано.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «ПСЖ» фаворитом. Если думаете так же, возьмите успех парижан за 2.36. Вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья котируется за 3.60 (24%), триумф «Милана» — за 2.91 (34%).

«Россонери» проиграли всухую три из четырех последних матчей. На то, что хозяева не забьют, предложено поставить за 3.48.

Еще команда Стефано Пиоли еще ни разу не отличилась в Лиге чемпионов, а две из трех игр с ее участием были «низовыми». ТБ 2.5 идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.06.

Если отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.67, если одна или никто — то 2.22.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Угрозу в «Ман Сити» таит не только Холанн. Доку, Альварес и остальные помогут Эрлину прибить «Янг Бойз»

Эксперты считают, что «Милан» может составить «ПСЖ» конкуренцию по ударам в створ. Победа хозяев в этом компоненте оценена в 2.05, гостей — в те же 2.05. Ничья — в 8.00.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лацио» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире