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Сегодня, 17:15

«Милан» — «Рома»: где смотреть матч серии А 8 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года
Евгений Коростелев
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8 января «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча 17-го тура серии А пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Давиде Масса — главный арбитр матча.

Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит встречи — «Милан». На победу «россонери» можно поставить с котировкой 1.92, вероятность исхода — примерно 53%. Успех «Ромы» предложено взять за 4.50 (20%), ничью — за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

На то, что римляне не проиграют, котировка — 1.94.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.79.

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Обмен результативными атаками предложено взять за 1.95, обратный результат — за 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Милана» — 6.20;

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • успех хозяев 2:0 — за 7.90.

Футбол
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ФК Милан
ФК Рома
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