Прогноз на матч серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года

8 января в 17-м туре серии А «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Бригаду арбитров возглавляет Давиде Масса.

«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа россонери оценена котировкой 1.90, вероятность исхода — приблизительно 53%. На успех «Ромы» можно поставить за 4.40 (20%), на ничью — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

На то, что Жозе Моуринью найдет способ сдержать действующего чемпиона (Х2), коэффициент — 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

«Милан» забил дома в серии А уже 20 мячей в восьми матчах — 2.5 гола в среднем за игру. На ИТБ1 (1.5) котировка — 2.02, на ИТМ1 (1.5) — 1.79.

Обмен результативными атаками предложено взять за 2.00, обратный результат — за 1.82.

На победу хозяев в один мяч или ничью можно поставить за 1.79. Такое же условие в пользу гостей идет за 2.24.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Милана» за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

«Милан» очень уверенно играет дома (семь побед и одно поражение), но у команды есть небольшие проблемы в обороне: россонери не пропустили только в двух матчах из последних десяти в серии А. «Рома» забивает не слишком много, но при этом в предыдущих четырех играх неизменно огорчала миланцев.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.