Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Сассуоло»: 29 января 2023 года

29 января в 20-м туре серии А «Милан» сыграет с «Сассуоло». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 14.25 мск. Обслужит игру арбитр Антонио Джуа.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. Победу «россонери» можно взять за 1.49, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Сассуоло» — за 6.40 (12%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6400 рублей, а чистая прибыль составит 5400 рублей.

«Сассуоло» не уступил «Милану» в трех из пяти последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50.

Считаете, что команды обменяются голами? Такой исход предложен за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.20.

Лучшие шансы отличиться в предстоящей встрече у Оливье Жиру, котировка — 2.40. За 2.70 можно взять гол Рафаэла Леау, за 3.60 — Шарля де Кетеларе.

Пенальти доступен за 2.65, удаление — за 4.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: