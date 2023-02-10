Прогноз на матч серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля 2023 года

10 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Торино». Матч начнется в 22.45 по московскому времени, прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 1.85, это около 54% вероятности. Успех туринцев предложен с котировкой 4.80 (20%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.60 (26%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: в 12-м туре «Торино» неожиданно обыграло действующего чемпиона Италии 2:1. Также в январе коллективы столкнулись в 1/8 Кубка Италии, где туринцы выиграли в дополнительное время (1:0). Думаете, что команда Иван Юрич опять как минимум не проиграет «Милану»? Этот рынок оценен в 2.02.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество хозяев:

• победа «Милана» 1:0 идет за 5.80;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• успех россонери 2:0 — за 7.30.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля 2023 года

Команда Алексея Миранчука в этом сезоне уже дважды обыграла россонери (один раз — в дополнительное время). Всего же беспроигрышная серия туринцев против «Милана» длится уже три матча. Вдобавок коллектив Стефано Пиоли подошел к встрече с «Торино» на кошмарной серии из трех поражений в серии А подряд, до которых были две ничьи. «Быки» же уступили лишь однажды в последних восьми турах чемпионата.

Рекомендуемая ставка: «Торино» не проиграет за 2.02.