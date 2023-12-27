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«Миннесота» — «Детройт»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Детройт» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
Фото Getty Images
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28 декабря «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз» сойдутся в регулярном чемпионате НХЛ. Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Пол и начнется в 04.00 по московскому времени. Легальная трансляция поединка недоступна в России.

Сидни Кросби (&laquo;Питтсбург&raquo;). «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET, хозяева имеют небольшое преимущество: победа «Миннесоты» в основное время идет за 2.13, вероятность — около 45%. Успех «Детройта» оценен в 2.91 (33%), котировка на ничью — 4.22 (22%).

Выигрыш «минни» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.67, этот рынок на «Ред Уингз» доступен за 2.18.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.59, Ф2(0) — за 2.31;

• Ф1(-1) — за 2.24, Ф2(1) — за 1.64.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.54, ТМ 5.5 — за 2.37.

Рынок на дополнительное время в игре доступен за 4.22, вариант «овертайма не будет» идет за 1.22.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo;). Овечкин против одного из лучших снайперов сезона в НХЛ. Останется ли Алекс в тени Панарина в матче с «Рейнджерс»?

Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Детройт»

Хозяева находятся в неплохой форме: оформили 10 побед в 13 последних играх регулярки, а в последних семи поединках уступили лишь раз. Также «минни» обладают серьезным превосходством над «Детройтом» в личных встречах — оказались сильнее в семи из предыдущих 10 очных матчей. «Детройт» же потерпел восемь поражений в 10 предыдущих играх чемпионата.

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» за 1.67.

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