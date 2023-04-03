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«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ 4 апреля 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас» 4 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Вегаса».
Фото Global Look Press
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4 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся топ-клубы Западной конференции — лидирующий «Вегас Голден Найтс» и идущая четвертой «Миннесота Уайлд». Игра пройдет на арене «Эксел Энерджи-центр» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России не показывают заокеанскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно за 2.23, это примерно 43% вероятности. Успех «Вегаса» доступен с котировкой 2.75 (35%), ничья идет за 4.20 (22%).

Команды встречались 2 апреля — «Голден Найтс» разгромили соперника 4:1. Ждете еще одну победу команды Брюса Кэссиди? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей при благоприятном исходе принесет 2750 рублей.

Оппоненты сойдутся в третий раз в сезоне: два предыдущих матча «Вегас» выиграл с общим счетом 9:2. Поставить на то, что «Миннесота» в предстоящей встрече хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.45.

Рынок на успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.74, на победу гостей — в 2.08. В последнее время статистика личных встреч на стороне гостей: «Вегас» был сильнее в семи из предыдущих 10 встреч.

Аналитики ждут яркого матча: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 5.5. — за 2.14.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас»

«Уайлд» — удобный соперник для гостей, которые обыграли «Миннесоту» в семи из последних 10 встреч. Причем каждый раз — в основное время. В текущем сезоне «Голден Найтс» дважды без больших проблем разгромили соперника — 4:1 и 5:1. Один триумф команда Брюса Кэссиди оформила как раз на льду соперника, где состоится предстоящий матч. К тому же в этом сезоне «Вегас» в принципе выглядит очень мощно: лидирует на «Западе» и уже обеспечил выход в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.12.

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